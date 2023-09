Samsung Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica spunta in rete, ci sarà da fidarsi?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S24 avrà una nuova fotocamera con un sensore Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, arriva oggi da un affidabile leaker quella che sembrerebbe essere la scheda tecnica completa del top di gamma Samsung, con alcune importanti conferme e un paio di novità di peso.

A diffondere l'ultimo leak è il tipster indiano Yogesh Brar, che spiega che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un nuovo schermo, ovvero un display QHD+ da 6,8" con tecnologia Dynamic AMOLED LTPO e con refresh rate variabile tra 1 Hz e 120 Hz. Sfortunatamente Brar non si è espresso sulle dimensioni del Galaxy S24 Ultra, che sono state recentemente definite dal leaker Ice Universe "anti-umane" e poco ergonomiche.

L'insider indiano ha però riportato che lo smartphone avrà un corpo centrale in titanio, seguendo così l'esempio di iPhone 15 Pro Max e (forse) anche di Xiaomi 14 Pro. Il nuovo materiale, in teoria, dovrebbe rendere lo smartphone più resistente e, al contempo, anche più leggero, bilanciando delle dimensioni forse fin troppo generose.

In termini tecnici, Brar conferma che lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm sarà il SoC di Samsung Galaxy S24 Ultra: non è chiaro se il tipster intenda però che quello di Qualcomm sarà l'unico chipset utilizzato dal colosso sudcoreano o se i modelli europei di Samsung Galaxy S24 Ultra verranno infine dotati del chipset Exynos 2400 di Samsung stessa. Ciò che sembra essere certo, invece, è che lo smartphone sarà lanciato con Android 14 e One UI 6 e con una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 45 W.

Lato fotocamere, viene confermato il sensore Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, che sarà ancora una volta affiancato da un ultra-grandangolo da 12 MP e da altre due lenti, rispettivamente da 50 MP e da 10 MP. La selfie-camera dello smartphone, invece, sarà da 12 MP.

Vi invitiamo però a prendere quest'ultima parte della scheda tecnica con le pinze: il portale GizmoChina, che cita il leaker Itnyang, spiega che la lente da 50 MP verrà sostituita con una da 48 MP. In particolare, l'obiettivo da 50 MP avrebbe garantito uno zoom ottico 10x, che però si sarebbe rivelato di qualità troppo bassa per essere accettabile: per questo, Samsung avrebbe infine optato per una lente da 48 MP con zoom ottico 5x.