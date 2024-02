Samsung Galaxy S24 Ultra: scoprite le funzioni IA della fotocamera nel nostro video!

Fin dalla nostra prima prova dei Samsung Galaxy S24, vi abbiamo spiegato che è l'Intelligenza Artificiale a fare la differenza sui nuovi smartphone top di gamma del colosso sudcoreano. In particolare, l'apporto dell'IA è rivoluzionario soprattutto nel comparto fotografico. Ma come è possibile? Ve lo spieghiamo nel nostro ultimo video!

Il video, che potete consultare in cima a questa notizia o su YouTube, vede il nostro Alessio Ferraiuolo alle prese con la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra. In termini hardware, quest'ultima presenta diverse novità rispetto al passato: la fotocamera del Galaxy S24 Ultra, infatti, è composta da un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.7 e pixel da 0.6 µm, nonché da una lente periscopica da 50 MP di nuova generazione che garantisce lo zoom 5x (contro il 3x di Samsung Galaxy S23).

Le altre due fotocamere, invece, sono un ultra-grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 10 MP. Un pacchetto completo, insomma, che solo pochi altri smartphone del settore Android possono vantare. Quest'ultimo è ulteriormente impreziosito dalle funzioni legate a Samsung Galaxy AI, che vi aiuteranno sia nelle fasi di scatto che in quelle di elaborazione dell'immagine, grazie agli algoritmi di Samsung, che operano in background su ogni fotografia effettuata dallo smartphone.

Anche le riprese video ci hanno convinti, grazie all'ottima stabilizzazione e alla ricchezza dei dettagli catturati dallo smartphone, che permette riprese con risoluzione fino a 8K a 30 fps e slow-motion fino a 240 fps.

Tra le funzioni legate all'IA che più ci hanno stupiti c'è, per esempio, la possibilità di rimasterizzare le immagini dalla galleria, applicando effetti come il filtro bokeh per la sfocatura dello sfondo. Sarà lo smartphone a riconoscere direttamente il tipo di immagine, proponendo l'effetto giusto al momento giusto. Questa, però, è solo una delle novità legate all'Intelligenza Artificiale di Samsung Galaxy S24 Ultra: per scoprire tutte le altre, date un'occhiata al nostro ultimo video!