Samsung Galaxy S24 Ultra senza segreti: leak svela tante specifiche, c'è il satellitare

Dopo aver visto un confronto tra Samsung Galaxy S23 e S24 Ultra, i segreti che ancora riguardano il nuovo top di gamma sudcoreano sono veramente pochi. Ora, però, una pletora di nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S24 Ultra ci svela come saranno le sue fotocamere, il suo display e persino il comparto connettività.

Andiamo però con ordine, e partiamo dalle fotocamere. Secondo il leaker Ahmed Qwaider, il top di gamma di Samsung avrà quattro fotocamere posteriori e una selfie-camera, come da copione. La fotocamera principale del Galaxy S24 Ultra sarà da 200 MP e, molto probabilmente, si tratterà del rumoreggiato sensore ISOCELL HP2SX, che migliorerà leggermente la fotocamera già ottima di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Per il resto, il comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra comprenderebbe un ultra-grandangolo da 12 MP, insieme ad un teleobiettivo da 10 MP e ad una lente periscopica da ben 50 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 12 MP. Secondo Qwaider, inoltre, il top di gamma coreano sarà in grado di girare video in 8K anche con zoom ottico 5x, che potrà persino essere utilizzato per la modalità Ritratto. Verranno poi modificati e migliorati gli algoritmi di stabilizzazioni delle immagini, mentre lo smartphone dovrebbe portare con sé anche una stabilizzazione migliorata in caso di scarsa illuminazione.

Un altro leak riportato su X da Qwaider (e, sfortunatamente, cancellato nel momento in cui scriviamo questa notizia) svela che Samsung Galaxy S24 Ultra arriverà a 2.600 nits di luminosità massima, superando così i concorrenti più prossimi, ovvero iPhone 15 Pro Max (che arriva a 2.000 nits) e Google Pixel 8 Pro (che raggiunge i 2.400 nits). In effetti, che i Galaxy S24 avranno dei display next-gen lo si sapeva già da tempo: Qwaider, insomma, non riporta nulla di nuovo.

Per concludere, il portale Sammobile ha svelato che i Galaxy S24 avranno la connettività satellitare, pubblicando anche uno screenshot della schermata di attivazione della funzione. Quest'ultima vi permetterà di inviare SMS o messaggi di emergenza tramite connessione satellitare anche qualora la connettività di rete non fosse disponibile. I messaggi saranno accompagnati dalle coordinate GPS precise del luogo da cui vengono inviati, in modo da permettere ai soccorso di sapere in ogni momento dove vi trovate.