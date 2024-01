Samsung Galaxy S24 Ultra senza segreti: in rete spunta un video unboxing!

Meno uno alla presentazione dei nuovi Galaxy S24, e continuano ad emergere ulteriori dettagli sugli smartphone che andrà a mostrare la società asiatica nella giornata di domani in occasione dell’evento Unpacked.

Nelle ultime ore sul web sono spuntati alcuni video che mostrano le unità reali del Galaxy S24 Ultra, con relative colorazioni. In particolare, sul web ha fatto la sua comparsa un video (inizialmente pubblicato su TikTok e poi rimosso) di un video unboxing in cui si vedono le mani sulle variante giallo, viola e grigio del Galaxy S24 Ultra. La clip mette in mostra la scocca in titanio che rappresenterà una delle grandi novità a livello estetico dello smartphone.

Dal video emerge anche la conferma, nell’aria da tempo e di cui si era già parlato in vari leak emersi in rete, che Samsung sta abbandonando gli schermi curvi ed ha scelto per il Galaxy S24 Ultra un design più piatto. I video sono anche in linea con i rumor che parlavano di possibili modifiche al design della griglia dell’altoparlante, che dovrebbe essere fresato rispetto al Galaxy S23 Ultra che ha sei fori.

Infine, è arrivata anche la conferma che la parte inferiore di S Pen sarà piatta e non rotonda: si tratta di un altro cambiamento rispetto al predecessore.

Nella giornata di ieri sono anche arrivati dei nuovi positivi rumor sul prezzo del Galaxy S24.