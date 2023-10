Samsung Galaxy S24 Ultra, lo Snapdragon 8 Gen3 flette i muscoli: online i benchmark!

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S24 Ultra lasciano pensare che il nuovo top di gamma sudcoreano cavalcherà l'onda dell'IA e avrà un comparto fotocamera senza precedenti. Tuttavia, anche il suo SoC non lascerà certo a desiderare: due benchmark di Samsung Galaxy S24 Ultra, entrambi con Snapdragon 8 Gen3, lo confermano.

Partiamo dal benchmark della versione Snapdragon 8 Gen3 di Samsung Galaxy S24 Ultra. Come sempre, il test è comparso su GeekBench, e lo smartphone testato ha codename SM-S928U. La CPU del device ha un'architettura 1+3+2+2, composta cioè da un Prime Core a 3,30 GHz, da due P-Core a 3,15 GHz, da due Core a 2,96 GHz e da due E-Core a 2,27 GHz. Si tratta della configurazione hardware dello Snapdragon 8 Gen3 leakata più e più volte negli scorsi mesi, a confermare che Qualcomm produrrà un SoC Octa-Core con nodo a 3 nm.

Lo smartphone testato, inoltre, ha 8 GB di RAM e sistema operativo Android 14 con la skin One UI 6.1. In termini di punteggio, il device arriva a 2.234 Punti in Single-Core e a 6.807 Punti in Multi-Core, rispettivamente il 15% e il 35% in più del risultato medio del Galaxy S23 Ultra con chipset Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy. Un salto in avanti decisamente marcato, dunque.

Il secondo benchmark, invece, riguarda il Galaxy S24 Ultra con 12 GB di RAM, ma pur sempre dotato di SoC Snapdragon 8 Gen3. Il codename del device è SM-S928B, confermando che le due varianti del Galaxy S24 Ultra testate saranno destinate a mercati diversi. Per il resto, le differenze tra i due dispositivi non sono troppe, anzi.

Tuttavia, il punteggio del secondo benchmark è nettamente inferiore a quello del primo, con 2.059 Punti in Single-Core e 4.506 Punti in Multi-Core. Un fatto bizzarro, specie se consideriamo che l'aumento di RAM dovrebbe anzi portare con sé anche un risultato migliore nei benchmark: con ogni probabilità, la differenza sarebbe dovuta ai diversi stadi di sviluppo dei due modelli di Galaxy S23. Quello con 12 GB di RAM, dunque, sarebbe ad un livello di sviluppo, almeno lato software, nettamente più arretrato rispetto alla variante con 8 GB di RAM.