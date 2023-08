Samsung Galaxy S24 Ultra sarà in titanio, ma peserà pochissimo: come è possibile?

Pare proprio che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un corpo in titanio, che sostituirà quello in alluminio del predecessore. Con questo cambiamento del materiale di base del frame, però, qualcuno ha ipotizzato che il Galaxy S24 Ultra peserà molto di più del Galaxy S23. Nulla di più sbagliato, secondo un leaker.

Il noto tipster Ice Universe, uno dei più affidabili per quanto riguarda il mondo Samsung, ha svelato su X che Samsung Galaxy S24 Ultra peserà 233 grammi. Per fare un paio di confronti, si tratta di un grammo in meno del Galaxy S23 Ultra (che pesa 234 grammi) e di sette grammi in meno dei 240 di iPhone 14 Pro Max.

Ovviamente, il tipster ha anche ribadito che il Galaxy S24 Ultra avrà un frame in titanio, anziché in alluminio come il predecessore. Non solo: negli scorsi giorni, sempre Ice Universe ha confermato che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display OLED M13 di nuova generazione, prodotto appositamente dal colosso sudcoreano per il suo nuovo top di gamma, nonché un nuovo teleobiettivo 3x da 50 MP.

A questo punto, però, è legittimo chiedersi come abbia fatto Samsung a tenere basso il peso del Galaxy S24 Ultra pur sostituendo il corpo in alluminio con quello in un materiale ben più pesante come il titanio. Un centimetro cubo di alluminio, infatti, pesa 2,7 grammi; un centimetro cubo di titanio, invece, tocca i 4,5 grammi.

Per il momento, sfortunatamente, non ci sono risposte all'interrogativo. È possibile che i display di nuova generazione pesino meno di quelli current-gen, oppure che il passaggio ad un nuovo nodo produttivo e qualche sapiente accorgimento ingegneristico abbiano contribuito a ridurre la massa complessiva dello smartphone. Un'altra possibilità, invece, è che la tecnologia "impilata" per le batterie dei Galaxy S24 abbia permesso una riduzione del peso delle celle, anche a parità di capienza.