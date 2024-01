Samsung Galaxy S24 Ultra, gli utenti lamentano problemi col display: fix in arrivo

Un thread pubblicato sulla community di supporto di Samsung raccoglie una serie piuttosto ampia di segnalazioni giunte dagli utenti che lamentano problemi con il display del nuovo Galaxy S24 Ultra. Nella fattispecie, i possessori dello smartphone riferiscono che i colori apparirebbero sbiaditi.

In uno dei post pubblicate nelle ore successive all’apertura del thread, l’utente che ha dato il via alla discussione racconta di essersi messo in contatto con l’assistenza clienti di Samsung Uk che avrebbe proceduto con una diagnostica da remoto senza però ottenere molti riscontri. In molti sostengono che i colori così sbiaditi potrebbero essere legati al Gorilla Glass che conferisce al Galaxy S24 una resistenza importante, riducendo anche i riflessi in modo significativo.

Su Reddit però un altro utente riferisce che i colori sbiaditi potrebbero essere legati ad uno switch impostato di default nelle impostazioni dello schermo, che consente agli utenti di passare dai colori naturali a quelli vivaci.

Anche su Galaxy S24+ alcuni utenti avrebbero riscontrato lo stesso problema, ma Samsung avrebbe riconosciuto il bug informandoli che sarà risolto con uno dei prossimi aggiornamenti software. Nessuna informazione sulla data di lancio dell'aggiornamento, però.

Secondo le prime indicazioni, i Galaxy S24 avrebbero registrati i preordini più alti di sempre della serie, anche di S10.