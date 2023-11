Samsung Galaxy S24 Ultra si fa vedere in presunte foto leak: frame in titanio?

In seguito al rumor relativo alla presunta data di lancio di Samsung Galaxy S24, è arrivato il momento di tornare a trattare quest'ultima gamma. Questa volta i leak vedono di mezzo dei presunti scatti del modello Ultra.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena, nella seconda metà di novembre 2023 sono trapelate su Twitter X quelle che vengono indicate come foto reali del dispositivo, condivise dall'utente David Martin. Potete vedere gli scatti in calce alla notizia: la colorazione in mano al leaker è quella Silver. Se notate delle somiglianze importanti con Samsung Galaxy S23 Ultra, non siete di certo i soli.

Tuttavia, non passa inosservata la presenza di uno schermo piatto, dunque il brand sudcoreano potrebbe aver comunque effettuato dei ritocchi non di poco conto al look del dispositivo. Chiaramente per ora non c'è ancora nulla di ufficiale e quelle condivise online potrebbero potenzialmente essere delle foto fake, ma staremo a vedere.

In ogni caso, vale la pena notare che si sembrerebbe passare dall'Armor Aluminium a un frame in titanio. Questi leak si riveleranno veritieri? Non possiamo che stare a vedere: ricordiamo che per ora, sempre stando alle indiscrezioni, l'evento di presentazione della gamma Samsung Galaxy S24 sarebbe fissato per la giornata del 17 gennaio 2024 e dovrebbe tenersi in quel di San Jose (California).