Samsung Galaxy S25, l'Exynos 2500 meglio dello Snapdragon 8 Gen4? Gli ultimi rumor

A quanto pare, Samsung vuole Gemini Nano sui Galaxy S25. Per gestire un'IA simile, il colosso di Suwon dovrà utilizzare un SoC con una potenza di calcolo mai vista prima. Fortunatamente, sembra proprio che Samsung stia puntando tutto sul SoC Exynos 2500: sarà il più potente del 2025?

Stando a quanto riportato dal leaker PandaFlashPro su X, infatti, l'Exynos 2500 sarà più potente dello Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm. Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che la "gara" tra SoC Exynos e Qualcomm va avanti ormai da anni, e storicamente a spuntarla sono stati i chip del colosso di San Diego. Quest'anno, però, Samsung ha lanciato i Samsung Galaxy S24 e S24 Plus nella doppia variante Exynos e Snapdragon, a dimostrazione di quanto creda nel suo chip proprietario: ciononostante, il modello top di gamma della linea S24 - il Galaxy S24 Ultra - è stato messo in vendita solo con un SoC di Qualcomm.

Nel 2025, Samsung dovrebbe lanciare il "Dream Chip": quest'ultimo sarà un chip completamente rivisto in termini di architettura, prefigurando così un cambiamento radicale nel passaggio dall'Exynos 2400 di attuale generazione all'Exynos 2500 in arrivo tra poco meno di un anno. Secondo PandaFlash Pro, questa novità dovrebbe bastare a rendere il SoC sudcoreano più efficiente e più performante della sua controparte di attuale generazione.

Un altro cambiamento di peso dovrebbe essere il passaggio dal nodo a 4 nm a quello a 3 nm, per giunta di seconda generazione, di Samsung: l'Exynos 2500 sarà infatti un SoC a 3 nm, mentre - sempre secondo il leaker - lo Snapdragon 8 Gen4 si fermerà ai 4 nm. Infine, la stessa fonte spiega che Samsung lancerà due versioni dell'Exynos 2500, chiamate rispettivamente "Exynos 2500-A" e "Exynos 2500-B": la prima avrà una CPU Octa-Core e sarà pensata per gli smartphone di fascia medio-alta, mentre la seconda avrà un processore a 10 Core e verrà implementata sugli smartphone flagship e, addirittura, su alcuni Galaxy Tab e Galaxy Book.

Per concludere, sembra anche che Samsung userà la Tensor Processing Unit di Google, già vista sugli smartphone della linea Pixel, anziché la sua NPU sviluppata "in casa": considerato che già Pixel 8 Pro riesce a far girare Gemini Nano "on device", gli obiettivi del colosso di Suwon sembrano essere molto più realizzabili del previsto.

