Samsung Galaxy S25, lo strano rumor: arriverà solo con Exynos 2500?

L'ambiziosa roadmap delle fotocamere dei Galaxy S24, S25 e S26 promette grandi cose circa la qualità dei cameraphone della compagnia di Suwon. Tuttavia, gli occhi degli appassionati sono puntati anche sulle performance, con una Samsung decisamente più aperta nel corso delle ultime due generazioni.

Con il rumoreggiato Samsung Galaxy S25 le cose non dovrebbero andare diversamente, nonostante alcuni recenti rumor suggeriscano il contrario.

Una voce di corridoio di inizio marzo 2024, infatti, scommette sull'utilizzo dei soli chip Exynos per la Serie S del 2025, dedicando i SoC Qualcomm Snapdragon ai pieghevoli della Serie Z. Una indiscrezione che mette in discussione le certezze dei fan a questo proposito, soprattutto in virtù dell'accordo pluriennale siglato tra Samsung e Qualcomm per l'utilizzo di versioni perfezionate e ottimizzate "For Galaxy" dei potenti chip Snapdragon.

L'assenza dello Snapdragon 8 Gen 4 dalla lineup Samsung Galaxy S25 risulta, dunque, poco probabile se non impossibile. Come sottolineato nella nostra recensione del Galaxy S24 Ultra, infatti, il modello Premium è alimentato ormai quasi per tradizione da processori Qualcomm, mentre la versione "base" degli smartphone della Serie S continuano a utilizzare i chip Exynos, nel caso del Galaxy S24 l'Exynos 2400.

Difficile stabilire quale sarà la strategia di Samsung per la prossima generazione già da ora, soprattutto in virtù dell'approccio "ibrido" riservato al mercato europeo. Qualunque sia il destino degli S25, comunque, siamo in buone mani: del resto, i rumor sull'Exynos 2500 sono esaltanti!