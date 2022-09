Samsung Galaxy S3 ottiene Android 13 con LineageOS: c'è una build alpha!

Lo scorso maggio abbiamo parlato dell’arrivo di Android 12 con LineageOS 19 su tanti smartphone datati. Ebbene, ora la versione successiva LineageOS 20 sta arrivando sul mercato per portare l’ultima iterazione del robottino verde su dispositivi mobili di tanti anni fa: tra essi, anche Samsung Galaxy S3 riceve Android 13!

Come riportato da XDA Developers nella giornata odierna, lo sviluppatore html6405 è riuscito nell’intento di rilasciare una build non ufficiale di LineageOS 20 basata su Android 13 per il flagship del 2012 (eh sì, sono già passati dieci anni) con pochi problemi tecnici ancora presenti: la build Alpha ora disponibile, infatti, vede la mancanza di supporto per NFC, lettura delle microSD, monitoraggio della rete e l’audio delle chiamate quando si usano auricolari Bluetooth.

Questi sono però pochi disguidi tecnici se si considera che il resto del sistema sembra funzionare correttamente. Tra l’altro, Samsung Galaxy S III non è l’unico smartphone del colosso coreano a ricevere questo aggiornamento non ufficiale: anche Samsung Galaxy Note II sta ottenendo Android 13 grazie a una build non ufficiale di LineageOS 20, sempre realizzata dallo sviluppatore html6405. Insomma, se volete dare nuova vita ai vostri vecchi smartphone Samsung – o “smanettare” un po’ per puro diletto – questa è l’occasione giusta per farlo.

Giusto nelle ultime ore abbiamo anche visto quali smartphone Samsung riceveranno Android 13 entro fine 2022.