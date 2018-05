Samsung: Galaxy S7 ed S7 Edge si aggiornano ad Android Oreo

Buone notizie per i possessori del Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge di Samsung. La società coreana, infatti, in queste ore sta provvedendo al rilascio di Android Oreo sui due dispositivi. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo il rollout è in corso nel Regno Unito, ma presto dovrebbe arrivare anche altrove.

Come da protocollo, quindi il rollout sarà graduale e non avverrà in tutti i mercati in contemporanea, ecco perchè l'approdo in Italia potrebbe essere ancora distante qualche giorno o settimana. Nei piani di Samsung, però, si legge che la distribuzione dovrebbe terminare nel corso delle prossime due settimane.

Le versioni del firmware distribuite da Samsung su Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge portano il numero identificativo G930FXXU2ERD5 e G935FXXU2ERD5 rispettivamente. Ad oggi i firmware sembrano essere disponibili solo via OTA e non possono ancora essere scaricati tramite SmartSwitch.

Come sempre, vi invitiamo ad effettuare la procedura solo se connessi al WiFi e con la batteria carica almeno al 50 per cento, per evitare improvvisi spegnimenti che potrebbero compromettere i dati presenti sul dispositivo e soprattutto per evitare di consumare una quantità eccessiva di connessione dati.

Nel pacchetto sono incluse tutte le nuove feature che fanno parte del sistema operativo di Google. Un'ottima notizia per un dispositivo lanciato quasi due anni fa.