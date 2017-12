Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: la scheda tecnica fa capolino su Geekbench!

Samsung annuncerà i nuovia febbraio, ma nonostante manchino ancora quasi due mesi all'evento ufficiale, sul web hanno già fatto capolino alcuni render e presunte immagini dei dispositivi.

Nella giornata di oggi, però, si è andati oltre dal momento che su Geekbench è stato avvistato il Galaxy S9 Plus, rivelando di fatto alcune specifiche del dispositivo e dando qualche indicazione sulla scheda tecnica del Galaxy S9.

Il gigante coreano, infatti, dallo scorso mese di Settembre sta utilizzando uno smartphone ancora non annunciato e non identificato nell'applicazione Soundcamp. Il dispositivo in questione, come si può vedere in calce, è molto simile a quello mostrato nei render trapelati negli scorsi giorni.

Ma non è tutto, perchè il Galaxy S9 Plus, che dovrebbe avere il numero di modello SM-G965U1, è anche apparso su Geekbench, facendo registrare un impressionante punteggio in single-core di 2442 e in multi-core di 8351. Si tratta di un miglioramento del 25% rispetto al predecessore, il Galaxy S8 Plus che si era fermato rispettivamente a 1929 e 6084. Il profilo di Geekbench rivela inoltre che il dispositivo potrebbe includere un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 e 6 gigabyte di RAM, al servizio ovviamente su Android 8.0 Oreo.

Altri siti, come MobileFun, riprendono di nuovo la notizia sulla configurazione a doppia lente della fotocamera posteriore, ed un sistema di riconoscimento facciale migliorato.