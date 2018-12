Samsung Galaxy S9 in regalo con Iliad, ma è una truffa

"Congratulazioni, sei uno dei 100 utenti che abbiamo selezionato per provare a vincere un Samsung Galaxy S9 uno o una". E' questo il messaggio che in molti hanno visto comparire su diversi siti web mentre navigavano dai propri smartphone su vari siti.

Ovviamente si tratta di una bufala/truffa vera e propria, dal momento che l'operatore telefonico francese non ha predisposto alcun tipo di concorso che regala il nuovo smartphone top di gamma di Samsung.

Nelle prime ore del mattino si era sparsa l'indiscrezione secondo cui in molti avrebbero addirittura ricevuto un SMS, ma a quanto pare si trattava di una bufala in quanto non sono giunte conferme e segnalazioni ufficiali da questo fronte.

Le truffe telefoniche non sono certo una novità per il settore: proprio nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato del rapporto di Truecaller che ha posizionato l'Italia all'undicesimo posto nella classifica delle nazioni con la più alta incidenza di spam e truffe telefoniche. Molti call center infatti per portare a casa contratti taglierebbero le conversazioni telefoniche incollando determinate parti sui contratti attivando all'insaputa degli utenti servizi a pagamento non richiesti.

In questo caso vi invitiamo a cancellare immediatamente il popup o notifica in quanto il concorso è assolutamente fasullo e non realmente presente.