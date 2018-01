Samsung Galaxy S9: un nuovo documento dell'FCC conferma quattro varianti

Qualche settimana fa, abbiamo appreso che il Galaxy S9 sono stati avvisati sul sito web dell'FCC, a dimostrazione del fatto che ormai l'annuncio è imminente.

Presentazione che, però, non è avvenuta al CES di Las Vegas, la famosa fiere d'elettronica al consumo che si è tenuta la scorsa settimana nella città del Nevada, da cui sono emersi dei rumor secondo cui Samsung potrebbe aver mostrato il telefono in una sessione di demo a porte chiuse.

Il produttore, nel frattempo, ha anche rivelato che il Galaxy S9 sarà presentato in via ufficiale al Mobile World Congress di fine febbraio, ma oggi sempre dall'FCC ci giungono nuove informazioni sulle varie versioni del Galaxy S9 che saranno disponibili sul mercato.

Il Galaxy S9 porterà il numero di modello SM-G960F, mentre il Galaxy S9 Plus sarà identificato con il nome in codice SM-G965F. Il sito web Gadget 360 ha identificato altre due varianti: SM-G960U ed SM-G965U.

I documenti di certificazione non hanno svelato alcun dettaglio sui due dispositivi, ma i moduli per l'approvazione sono stati presentati lo scorso 17 Novembre, ed includono anche un contratto di riservatezza che impedisce all'FCC di svelare qualsiasi dettaglio, anche attraverso il sito web, sugli smartphone.

La cosa certa, almeno al momento, è che il Galaxy S9 arriverà sul mercato con quattro diverse varianti.

L'unica informazione in nostro possesso è che il dispositivo almeno a livello estetico sarà molto simile al Galaxy S8, con memoria interna fino a 512 gigabyte per il modello Plus, nuova disposizione per le lenti fotografiche posteriori sul retro.