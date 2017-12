Samsung Galaxy S9 Plus: confermata la presenza del jack da 3,5mm

Mentre ci avviciniamo sempre più alla presentazione ufficiale della prossima generazione di smartphone top di gamma di, emergono ulteriori informazioni sulche, rumor alla mano, dovrebbe raggiungere i negozi a marzo

Nella giornata di oggi è trapelata la fotografia che trovate in calce, che mostra alcune delle componenti interne del dispositivo.

L'aspetto estremamente importante dell'immagine è rappresentato dal fatto che probabilmente il Galaxy S9 Plus, ovvero la variante più grande del top di gamma, probabilmente manterrà l'ingresso per le cuffie da 3,5 millimetri. Questa indiscrezione è trapelata dopo la pubblicazione della notizia riguardante la presenza dell'ingresso USB-C, di cui si era parlato negli scorsi giorni.

La fotografia, pubblicata da SlashLeaks, da sempre molto affidabile su tutto quanto concerne i dispositivi in uscita, sembra provenire dai fornitori del gigante asiatico, ma chiaramente è da prendere con le molle in quanto l'autenticità non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale.

Si tratta però di una pubblicazione piuttosto sorprendente se si conta che il trend di mercato è l'esatto opposto. I produttori di smartphone, infatti, stanno rimuovendo dai loro dispositivi l'ingresso per le cuffie classico, per fare spazio ad altre componenti interne ed aumentare le dimensioni della batteria. Oltre ad Apple, anche Google ha rimosso il jack dalla serie Pixel 2, mentre Samsung lo ha mantenuto sia nel Galaxy S8 che Note 8.