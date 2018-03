Samsung Galaxy S9 Plus: costi di produzione stimati a 379 Dollari

Come di consueto quando arriva sul mercato un nuovo smartphone top di gamma, le varie società di analisi studiano a fondo le varie componenti interne per stimare i costi di produzione. Quest'oggi è toccato al Galaxy S9 Plus che studi alla mano è il telefono più costoso da produrre.

Samsung, a quanto pare, spende circa 379 Dollari per produrre il top di gamma, un costo molto più elevato sia rispetto al Galaxy S8 Plus, rilasciato lo scorso anno, che il Galaxy Note 8 ed iPhone 8 Plus. Tuttavia, a livello complessivo, il Galaxy S9 Plus è risultato essere più economico rispetto ad iPhone X.

Il costo di produzione della versione globale dell'S9 Plus è superiore di 10 Dollari rispetto a quello del Note 8. E' però più economico rispetto al top di gamma 2017 di Apple, l'iPhone X, i cui costi si aggirano intorno ai 389,50 Dollari, secondo la società di ricerca TechInsight.

Il costo riportato include i prezzi finali dei vari componenti hardware ed i materiali di supporto, oltre ai costi di assemblaggio e test finale. Quello finale del Galaxy S8 Plus era di 369 Dollari.

Le ragioni principali che si celano dietro l'aumento del costo di produzione del Galaxy S9 Plus rispetto al suo predecessore sono da ricercare nel processore più potente, che è l'Exynos 9810 nel caso della versione analizzata, la maggiore velocità dell'LTE e la doppia fotocamera posteriore che ha sensori d'immagine da 12 ed 8 megapixel. A ciò bisogna anche aggiungere i 6 gigabyte di RAM LPDDR4X.

Il nuovo processore Exynos costa 68 Dollari, mentre il display AMOLED da 6,2 pollici ha un costo stimato di 72,50 Dollari.

I ricercatori hanno inoltre confrontato il costo di produzione del Galaxy S9 Plus con quello di iPhone X ed iPhone 8 Plus. Il confronto mostra che iPhone 8 Plus è il portatile più economico da produrre tra it re, con un costo ti 324,50 Dollari. L'iPhone X è il più costoso, per colpa del display OLED e la scocca in vetro ed acciaio. Il chip A11 Bionic risulta più economico rispetto all'Exynos 9810, con un costo di 64,50 Dollari, e lo stesso riguarda anche la doppia fotocamera posteriore dell'iPhone X, così come il flash NAND TLC ed i 3 gigabyte di RAM LPDDR4.