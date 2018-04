Samsung Galaxy S9 Plus: focus sulla FOTOCAMERA in 4K

Il nostro Nicolò Cumerlato ha avuto occasione di provare il nuovo Galaxy S9 Plus di Samsung per un'intera giornata, e si è concentrato sul comparto fotografico del dispositivo, che viene unanimemente etichettato come uno dei migliori del mercato degli smartphone.

Niccolò l'ha provato per un'intera giornata e l'ha messo alla prova in diverse situazioni: dalla fotografia ai monumenti della splendida Roma ai selfie, passando per le immagini panoramiche ai filmati in 4K e Full HD, anche in slow motion, senza dimenticare gli scatti al buio.

Nicolò ha anche provato la fotocamera frontale in diverse situazioni. Per visualizzare tutte le fotografie scattate, e completare il coverage sulla giornata passata insieme all'ultimo smartphone top di gamma di Samsung, vi rimandiamo anche al nostro articolo, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

