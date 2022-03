Samsung Galaxy S9 riceve aggiornamento a sorpresa, a quattro anni dal lancio!

Mentre occupiamo il tempo con la recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra e seguiamo il flusso degli ultimi annunci del colosso sudcoreano, i tecnici di quest’ultimo hanno deciso di lanciare a sorpresa un aggiornamento per Samsung Galaxy S9, gamma di smartphone di ormai quattro anni fa che sembrerebbe non essere stata affatto dimenticata.

Dopo il debutto sul mercato con Android 8.0 Oreo, nel 2020 la gamma ha ricevuto un aggiornamento di sistema ad Android 10 con interfaccia One UI 2, ovverosia l’ultimo major update per Galaxy S9. Tuttavia, trattandosi di una fascia ammiraglia, Samsung ha confermato il supporto prolungato per tutti gli utenti in possesso di un modello della serie.

Pertanto, nelle ultime ore, come ripreso da SamMobile, gli smartphone Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento dal codice G96xFXXUHFVB4 contenente alcuni bug fix, migliorie lato stabilità e la patch di sicurezza di marzo 2022 con i fix per oltre 50 vulnerabilità. Questo update firmware è ora disponibile in Germania e in altri Stati europei, tra cui l’Italia.

Se siete in possesso di un Galaxy S9 e magari lo utilizzate ancora, quindi, vi consigliamo di verificare la disponibilità dell’aggiornamento tramite Impostazioni > Aggiornamento software, dove dovrebbe apparire il pulsante “Scarica e Installa” con annesso changelog completo per illustrare tutte le novità in arrivo.

Nel mentre, gli occhi dei tipster sono già posati sui render del prossimo foldable Samsung Galaxy Z Fold 4.