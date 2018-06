Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: disponibili le varianti in oro a 24 carati

Per i fan di Samsung che dispongono migliaia di dollari in attesa di essere spesi, gli ultimi flagship dell'azienda sono ora disponibili in diverse varianti in oro a 24 carati, in platino e in oro rosa a 18 carati. Potete ammirarle nell'immagine qui sopra.

Il prezzo di partenza è di 3078 dollari per Samsung Galaxy S9 e di 3279 dollari per Galaxy S9 Plus. Le varianti in questione differiscono tra di loro per colore e materiali utilizzati e sono stati creati dalla società di personalizzazione di auto di lusso Truly Exquisite, con sede a Londra. Insomma, delle nuove varianti non proprio accessibili a tutti.

Vi ricordiamo che S9 dispone di un processore Samsung Exynos 9810 64 bit octa-core da 2.7 GHz, frequenza di clock maggiorata rispetto ai 2.3 GHz dell'Exynos 8895 di Galaxy S8. Processore accompagnato da GPU Mali G72 MP18, anziché dalla precedente G71 MP20, nonché 6 GB di RAM anziché i 4 GB di S8. Una configurazione che consente al sistema operativo Android 8.0 Oreo a bordo di poter eseguire con poco sforzo praticamente qualsiasi app o gioco richiesti dall'utente. Inoltre il sistema presenta un'ottima fluidità e reattività.

Per ulteriori informazioni su Samsung Galaxy S9 Plus vi rimandiamo alla nostra recensione, pubblicata su queste pagine qualche mese fa.