Samsung Galaxy S9 a soli 170 euro con Wind: i dettagli della promozione

Samsung Galaxy S9, il top di gamma dello scorso anno della società sudcoreana, è ancora oggi uno degli smartphone più validi presenti sul mercato. Ebbene, l'operatore telefonico Wind ha appena lanciato un'interessante promozione che, a conti fatti, vi permette di portarvi a casa il succitato flagship a circa 170 euro.

In particolare, come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb, attivando l'offerta Wind Family con l'opzione Telefono Incluso Findomestic, potrete portarvi a casa un Galaxy S9 al costo di 10,99 euro per 29 mesi. Il costo totale sarà di 318,71 euro, ma registrando il proprio nuovo smartphone sul sito Samsung Members si avrà diritto a un rimborso di 150 euro tramite bonifico bancario (entro 45 giorni lavorativi), grazie alla nuova promozione Blue Days della società sudcoreana. Quest'ultima sarà attiva fino al prossimo 24 febbraio. Insomma, il costo finale dello smartphone sarà di 168,71 euro, un'offerta niente male.

Chiaramente questa combinazione di promozioni è applicabile anche a Samsung Galaxy S9 Plus (costo finale di 255,71 euro) e a Samsung Galaxy Note 9 (costo finale di 524,71 euro). Nonostante questo, vi ricordiamo che l'offerta Wind Family costa 14,99 euro al mese e comprende "solamente" 20GB in 4G e chiamate illimitate. In definitiva, valutate per bene se usufruire della combinazione di offerte o meno.