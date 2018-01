Samsung Galaxy S9: trapela la confezione del dispositivo!

Ad un mese dalla presentazione ufficiale del Galaxy S9 , che dovrebbe avvenire il prossimo mese, emergono nuove informazioni sul dispositivo top di gamma 2018 della compagnia coreana.

Nella fattispecie, attraverso il sito web SlashLeaks, che già questa mattina aveva fatto parlare di se per la pubblicazione della scheda tecnica dell'HTC U11 Eyes, ha pubblicato una fotografia che ritrae quella che secondo molti potrebbe a tutti gli effetti essere la confezione del Galaxy S9.

Proprio la confezione ci mostra quelle che probabilmente saranno le specifiche tecniche del dispositivo.

A livello estetico, la scocca avrà una diagonale di 5,8 pollici, mentre il display Quad HD+ Super AMOLED, sarà da 5,6 pollici. Il comparto fotografico sarà composto da una doppia lente posteriore da 12 megapixel Super Speed Dual Pixel con apertura f/1.5 ed f/2.4 e stabilizzazione ottica dell'immagine, in grado di registrare anche filmati in Super Slow Motion. La fotocamera frontale, invece, potrà scattare selfie in 8 megapixel con AutoFocus.

Confermata anche la presenza di altoparlanti stereo prodotti da AKG e della certificazione IP68, che lo rende resistente all'acqua ed alla polvere.

A quanto pare sarà anche possibile effettuare il login all'interno del cellulare tramite la scansione dell'Iride, mentre sarà possibile ricaricarlo tramite la ricarica wireless attraverso il pad da acquistare a parte.

Il cellulare sarà disponibile con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, espandibile attraverso microSD.