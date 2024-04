Con Samsung Galaxy SmartTag2 ritrovi subito gli oggetti smarriti

Samsung Galaxy SmartTag2 è molto utile per ritrovare gli oggetti che si perdono facilmente: un mazzo di chiavi, una valigia, una bici ma anche, per esempio, per ritrovare dove abbiamo parcheggiato la macchina. Oggi puoi pagarlo quasi la metà di meno, grazie al 43% di sconto, quindi 22,90 euro.

Il localizzatore Samsung Galaxy SmartTag2 ha una batteria ottimizzata, che arriva fino a 500 giorni. Inoltre, grazie alla modalità Risparmio energetico, puoi arrivare fino al 40% in più di batteria con la.

Grazie alla classificazione IP67 è un compagno di viaggio pratico e resistente, progettato per resistere alla polvere e all’acqua. Pertanto, non dovrai temere in caso di condizioni ambientali avverse.

Molto interessante poi la modalità smarrito: quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo.

Ma c'è anche la Modalità Naviga: In cosa consiste? In pratica, il dispositivo cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo. Altra opzione è quella di far suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà.

Basta perdere i tuoi oggetti! Approfitta dell'offerta.

