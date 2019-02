Samsung Galaxy Sport dirà addio alla ghiera girevole?

Arrivano le prime indiscrezioni sul Galaxy Sport di Samsung, il prossimo smartwatch della società coreana che è trapelato oggi sul web grazie ad una fonte di 91Mobiles, che ha diffuso l'immagine che vi proponiamo in calce.

Secondo quanto affermato, il produttore avrebbe in serbo diverse modifiche rispetto al Galaxy Watch, a partire dal funzionamento. Il cambiamento più significativo infatti dovrebbe essere nella ghiera girevole, che gli ingegneri avrebbero deciso di rimuovere completamente, pensionando così una delle funzioni più iconiche degli indossabili Samsung.

Non è chiaro come potrà essere controllato l'orologio, ma è probabile che il tutto venga affidato al pannello touch e qualche tasto laterale, come avviene già su altri dispositivi come l'Apple Watch. E' chiaro però che il tutto potrebbe essere collegato ad un nuovo tipo di interfaccia grafica appositamente ottimizzata per funzionare al meglio senza ghiera girevole.

Qualora il design dovesse essere confermato, si tratterebbe di uno smartwatch più elegante e "leggero" dal punto di vista estetico, che potrebbe fare anche da fitness tracker. Altamente probabile l'integrazione di vari sensori per il monitoraggio delle attività, oltre che il GPS e l'NFC per Samsung Pay.

La presentazione potrebbe avvenire già nel corso dell'evento Unpacked del prossimo 20 Febbraio, insieme alla nuova linea di smartphone Galaxy S10.