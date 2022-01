Samsung Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Watch 4 Classic in offerta su Amazon, che prezzi!

Con l’inizio di una nuova settimana cambiano anche alcuni sconti proposti da Amazon per il mese di gennaio 2022. Oltre a OnePlus 9 Pro 5G scontato al prezzo minimo storico, oggi vi segnaleremo anche Samsung Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Watch 4 Classic in promozione. Ecco tutti i dettagli da sapere sull’iniziativa in corso.

Sconti Amazon su tablet e smartwatch Samsung

Samsung Galaxy Tab A7 Lite , 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 4 GB, Memoria 64 GB, Tablet Android 11, Gray, [Versione italiana] 2021: 169 Euro (199 Euro)

, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 4 GB, Memoria 64 GB, Tablet Android 11, Gray, [Versione italiana] 2021: 169 Euro (199 Euro) Samsung Galaxy Watch4 Classic - SmartWatch, Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, 2021, Argento (Silver), 42mm [Versione Italiana]: 299,90 Euro (369 Euro)

Il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite risulta proposto al prezzo più basso di sempre, stando ai dati raccolti da plugin come Keepa. Lo smartwatch di ultima generazione del colosso sudcoreano, invece, resta alquanto distante dal minimo storico registrato. Vendita e spedizione rientrano entrambe nelle competenze di Amazon, che provvede a completare la consegna gratuitamente ai clienti Prime e rende disponibile il pagamento a rate grazie a Cofidis.

In aggiunta, chi vorrà avere la garanzia di una protezione aggiuntiva potrà selezionarla come acquisto ulteriore dalla barra laterale, sotto il pulsante “Acquista ora”. Infine, in assenza di una data di conclusione delle offerte citate, consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile.

Nel frattempo Unieuro oggi dà il via al “Vero Fuoritutto”, nuovo volantino valido fino al 27 gennaio 2022.