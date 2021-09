Samsung Galaxy Tab A8 2021 è vicino al lancio? Trapelano render e specifiche tecniche

Samsung sembrerebbe particolarmente attivo sul mercato dei tablet: le indiscrezioni diffuse in rete nel corso delle ultime settimane ci indicano infatti non solo il lancio nel 2022 di Samsung Galaxy Tab S8, ma anche l’imminente debutto di Galaxy Tab A8, modello di fascia media atteso invece per fine 2021.

Grazie a Steve Hemmerstoffer, noto anche come OnLeaks, e i colleghi di 91Mobiles possiamo dare un primo sguardo a quello che dovrebbe essere il successore di Galaxy Tab A7 10.4, sia nei render che trovate in calce e in copertina a questa notizia, che nelle possibili specifiche tecniche.

Partendo proprio dalle immagini realizzate in CAD, Samsung Galaxy Tab A8 2021 dovrebbe giungere con un tradizionale form factor rettangolare dalle cornici spesse, con al lato destro i pulsanti per la regolazione del volume e il sensore di impronte digitali, mentre sul retro appaiono il consueto logo Samsung e un unico sensore fotocamera da 8 MP. Ancora, sulla parte superiore troviamo un microfono e le due griglie per due altoparlanti; inferiormente, infine, figurano altri due speaker, il jack audio da 3,5mm e una porta USB-C.

Scendendo nei dettagli tecnici, Samsung Galaxy Tab A8 2021 dovrebbe essere disponibile sia nella versione Wi-Fi che Wi-Fi + LTE, entrambe dotate di schermo da 10,4 pollici FHD+, per dimensioni pari a 246,7 x 161,8 x 6,9 mm. Al momento non sono note informazioni relativamente al chipset in dotazione e ai tagli di memoria. Trattandosi comunque di voci di mercato, consigliamo di prenderle cum grano salis.

