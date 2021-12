Samsung Galaxy Tab A8 2021 trapela nell'intera scheda tecnica: come sarà il nuovo tablet?

A poco più di un mese dal leak di render e prezzo di Samsung Galaxy Tab A8, il medesimo tablet della società sudcoreana torna a mostrarsi con indiscrezioni dell’ultimo minuto riguardanti l’intera scheda tecnica. Come sarà, dunque, questo inedito tablet di fascia media?

Atteso per il lancio entro fine 2021, Samsung Galaxy Tab A8 dovrebbe approdare con uno schermo LCD da 10,5 pollici dalla risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento di 60Hz. I bordi, come potete vedere dal render in copertina, saranno alquanto spessi e mostreranno subito la natura di fascia medio-bassa del dispositivo.

Sotto la scocca, invece, allo stato attuale si parla della dotazione del cuore pulsante Unisoc Tiger T618, accompagnato da 4 GB di RAM e tre soluzioni lato archiviazione: 32GB per il modello base, 64GB per la variante intermedia e 128GB per chi vorrà andare “all-in”. Ad alimentare il tutto sarà invece una batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida da 15W.

Il comparto fotocamera dovrebbe vedere la dotazione di un sensore posteriore da 8 megapixel e uno selfie da 5 megapixel, mentre lato multimedia e connessione si vociferano quattro altoparlanti e due versioni diverse di Samsung Galaxy Tab A8 compatibili rispettivamente con Wi-Fi e LTE. Ci sono anche voci di mercato riguardo il prezzo con cui verrà lanciato in Europa, compreso tra 220 e 300 Euro. Consigliamo, però, di considerare tutti questi rumor cum grano salis.

Attenzione, poi, al leak dei render di Samsung Galaxy Tab S8, trio di tablet top di gamma dell’azienda asiatica.