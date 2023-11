Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Mancano ormai poche ore al via della Settimana del Black Friday 2023 targata Amazon e continuiamo a spulciare gli sconti che sono già attivi sul colosso di Seattle in attesa di scoprire quelle che saranno le promozioni che saranno attive dalla mezzanotte di domani 17 Novembre 2023.

Quest'oggi, il marketplace permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente il Samsung Galaxy Tab A8, il tablet di Samsung con schermo da 10,5 pollici, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte. Su Amazon il prezzo del dispositivo cala del 42% e raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Wi-Fi RAM 4 GB 128 GB, Android 11, Grigio, 10.5 Pollici, 2022 [Versione italiana]: 179 Euro (309,90 Euro)

La consegna è garantita per domani 17 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, mentre non è disponibile alcuna indicazione in merito alla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis.

Ricordiamo che Amazon permette di effettuare il reso per gli articoli ordinati durante il periodo natalizio fino al 31 Gennaio 2024, come previsto dalle linee guida aggiornate.