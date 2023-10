Samsung Galaxy Tab A9 e A9+ ufficiali in Italia: tablet per tutta la famiglia

Mentre gli appassionati del mondo smartphone attendono il rilascio della One UI 6.0 di Samsung, il popolare brand ha colto l'occasione di questo fine ottobre 2023 per rinnovare la gamma di tablet Galaxy Tab A. Date dunque il benvenuto ai nuovi Samsung Galaxy Tab A9 e A9+, dispositivi che strizzano l'occhio a tutta la famiglia.

Come indicato infatti anche direttamente sul portale ufficiale di Samsung, i tablet coinvolti puntano sia all'intrattenimento che alla produttività, mantenendo sempre un occhio di riguardo al prezzo (anche se per ora i costi dei dispositivi in Italia non sono stati resi noti, ma si tratta solamente di un annuncio relativo all'arrivo dei tablet anche nel nostro Paese a partire da metà dicembre 2023).

La scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab A9+ include un pannello LCD da 11 pollici con refresh rate di 90 Hz, mentre per il modello Galaxy Tab A9 si fa riferimento a uno schermo LCD da 8,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Entrambi i tablet condividono, in ambito fotografico, una lente posteriore da 8MP, mentre a variare è la fotocamera anteriore, da 2MP su Galaxy Tab A9 e da 5MP su Galaxy Tab A9+.

Va poi detto che Galaxy Tab A9+ dispone di una variante 5G, mentre per Galaxy Tab A9 si arriva al massimo al 4G LTE. Per il resto, non manca un non meglio precisato processore octa-core, affiancato da 4/8GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Le batterie sono rispettivamente da 5.100 mAh (Galaxy Tab A9) e 7.040 mAh (Galaxy Tab A9+). Le colorazioni sono quelle Graphite, Navy e Silver. Ci sarà in ogni caso sicuramente modo di tornare sui prodotti in futuro, quando verranno annunciati i prezzi.