Samsung Galaxy Tab A9+: prezzo sempre PIU' GIU', da prendere ORA

Samsung Galaxy Tab A9+ monta il potente processore Qualcomm SM6375, mentre il sistema operativo è l'ultimo di casa Google: Android 13. Esclusivo colore Navy, mentre la Versione italiana aggiornata al 2023 ti offre vantaggi in caso di problemi.

E' dotato di display ampio e brillante per un intrattenimento coinvolgente, in tutte le condizioni di luce.

Ottimo anche il comparto audio, grazie agli altoparlanti che ti consentono un ascolto di chiarezza e profondità strabilianti.

Le prestazioni sono molto fluide grazie ai ben 8GB di RAM combinati a una capacità di archiviazione di 128 GB (ampliabile però fino a 1TB). Potrai salvare tutti i tuoi file in alta risoluzione, conservare di più ed eliminare di meno. Il tutto, senza che il tablet rallenti.

Molto bene poi la funzione di divisione dello schermo in 3 parti, utilissima per il multitasking. Potrai così tenere aperte 3 app simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Migliorata anche la privacy e la protezione dei dati, grazie alla funzione Secure Folder, mentre monitori il livello di sicurezza complessiva del tuo dispositivo con Privacy Dashboard e vivi l’esperienza Samsung Galaxy senza preoccupazioni per la sicurezza.

Oggi puoi prendere Samsung Galaxy Tab A9+ con il 30% di sconto, quindi lo paghi solo 182,00 euro!

