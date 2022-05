Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 spunta su Amazon Italia: nuovo tablet da 399,90 Euro

Se da una parte Google ha svelato il Pixel Tablet durante l’ultimo evento I/O del 2022, introducendo così un nuovo concorrente in tale segmento, dall’altra Samsung ha lanciato di nascosto Galaxy Tab S6 Lite 2022 tramite Amazon Italia, introducendolo così sul mercato internazionale accettando i preordini.

Recandosi sul catalogo Samsung presente sul portale di e-commerce statunitense, infatti, si nota la presenza del detto Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), non altro che un aggiornamento di ultima generazione al modello originale lanciato due anni fa. Le specifiche sono praticamente le stesse: schermo TFT LCD da 10,4 pollici con risoluzione pari a 2.000 x 1.200 pixel, supporto a S Pen, batteria da 7.040 mAh, 4/64 GB di memoria, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP, altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos, jack da 3,5 mm e, come unica novità, il chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Il sistema operativo al lancio, infine, è Android 12.

Curiosamente, questo modello ancora non appare su Samsung Italia; in altre parole, l’unico luogo dove acquistarlo al momento è proprio il portale italiano di Amazon. In tale sito risulta accessibile a 399,90 Euro con data di uscita fissata al 23 maggio prossimo. La variante unica disponibile resta quella Wi-Fi.

Non è la prima volta che un’azienda lanci un suo dispositivo direttamente tramite Amazon, anziché durante un evento dedicato o mediante lo store ufficiale. Se non altro, resta una piacevole sorpresa per i consumatori.

A proposito di tablet, a fine aprile Huawei ha annunciato il MatePad 10.4 2022.