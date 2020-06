Samsung Galaxy Tab S7 esce allo scoperto grazie alle nuove immagini

Il Samsung Galaxy Tab S7 è stato pizzicato parecchie volte online ed in queste ore, sono trapelate nuove informazioni che potrebbero aiutarci a comprendere il prodotto che verrà. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, il nuovo tablet della casa coreana sembrerebbe assomigliare parecchio al precedente Galaxy Tab S6.

Dovrebbero essere due le varianti ad arrivare sul mercato, una con lo schermo da 11 pollici e l’altra da 12,5. Le nuove indiscrezioni sarebbero state rivelate da OnLeaks e dal blog francese Pigtou. Sul lato destro dello schermo potremmo trovare una fotocamera frontale mentre sul retro sarebbe presente una configurazione con doppia fotocamera posta verticalmente nell'angolo in alto a sinistra unite ad un flash.

Secondo un rapporto rilasciato da GSMarena, il flash potrebbe persino essere sostituito con un terzo sensore fotografico. Sul lato destro troverebbero spazio lo slot per schede MicroSD / SIM, il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione che dovrebbe includere il sensore per lo sblocco tramite impronta digitale. Inoltre, nella parte inferiore del tablet sarebbe presente una porta USB Type-C mentre non sembrerebbe esserci il jack per le cuffie da 3,5 mm.

Il Samsung Galaxy Tab S7 disporrebbe poi di una batteria da 7.760 mAh sul modello da 11 pollici mentre raggiungerebbe i 9.800 mAh sulla variante da 12,5 pollici. A chiudere il cerchio delle specifiche potremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla data di lancio, molto probabilmente, potremmo vederli nel corso della presentazione dei nuovi Note 20, prevista per il mese di agosto.