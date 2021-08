Samsung Galaxy Tab S7 FE è disponibile in Italia: ecco l'offerta speciale di lancio

A un anno dal lancio di Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus, finalmente anche il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE è ufficialmente disponibile in Italia. In occasione del lancio nel Belpaese, la società sudcoreana ha avviato un’iniziativa interessante che permette di ottenere in regalo anche la Book Cover Keyboard Slim.

Vediamo innanzitutto le specifiche tecniche del tablet: Galaxy Tab S7 FE giunge dotato di un display da 12,4 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel, per dimensioni complessive pari a 185,0 x 284,8 x 6,3 mm e un peso pari a 608 grammi. Sotto la scocca, invece, figura il chipset Qualcomm Snapdragon 750G accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD fino al massimo di 1TB. Il sistema operativo in dotazione è Android 11 e, tra le feature, si segnalano l’audio stereo e il supporto alla S-Pen integrata.

Il prezzo a cui viene proposto in Italia è 649 Euro minimo e risulta disponibile in entrambe le versioni Wi-Fi e 5G, ma l’offerta proposta da casa Samsung permette di ottenere in regalo la custodia/tastiera Book Cover Keyboard Slim dal valore di listino pari a 159,90 Euro. Come spiegato nella pagina dedicata, il premio è ottenibile fino al 19 settembre 2021 incluso, solo in seguito all’acquisto di Galaxy Tab S7 FE su negozi online o punti vendita aderenti: una volta ricevuto il tablet sarà necessario registrarlo presso Samsung Members, per poi semplicemente attendere la consegna a casa di Book Cover Keyboard Slim.

Samsung recentemente ha rivelato la sua nuova memoria RAM DDR5-7200 da 512 GB.