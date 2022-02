Samsung Galaxy Tab S7 FE e Honor MagicBook X15 in sconto su Amazon

Non ci sono solo gli sconti XDays di Mediaworld in questo weekend di Febbraio 2022. Anche Amazon infatti rilancia ed in giornata odierna propone due offerte molto interessanti, su un tablet a marchio Samsung ed un laptop targato Honor.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti Amazon:

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 12,4 Pollici Wi-Fi RAM 6 GB 128 GB Tablet Android 11 Black [Versione italiana] 2021: 629 Euro (699 Euro)

Tablet Android 12,4 Pollici Wi-Fi RAM 6 GB 128 GB Tablet Android 11 Black [Versione italiana] 2021: 629 Euro (699 Euro) HONOR Magicbook X15 Laptop,15.6'' Pollici Full View 1080P FHD PC Portatile, Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10 Home, Layout Italiano: 499,90 Euro (649,99 Euro)

Su entrambi, la consegna è garantita a stretto giro di orologio: per il tablet l'arrivo è previsto a casa per martedì 15 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 2 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Per quanto riguarda Honor MagicBook X15, invece, la consegna a casa è garantita per mercoledì 16 Febbraio ma attenzione: nella scheda prodotto leggiamo che l'offerta terminerà tra 2 giorni, motivo per cui come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per uno o due anni spuntando le caselle ad hoc presenti direttamente nelle schede prodotto.