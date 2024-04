Samsung Galaxy Tab S7 FE al MINIMO STORICO, prezzo mai visto prima

Samsung Galaxy Tab S7 FE è molto più di un tablet, sembra quasi un portatile ed è ideale per tutti gli utilizzi: gaming, streaming, fino allo smart working.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parliamo di un tablet con il sistema operativo Android 13, in versione italiana. Lo schermo consente un uso confortevole, essendo di 12,4 Pollici.

Il Wi-Fi integrato fa sì che non avrai bisogno di SIM da aggiungere. Ottime prestazioni garantite, grazie alla combo RAM 6 GB + memoria da 256 GB. Ammaliante colore nero, leggero e maneggevole, da portare ovunque.

Molto potente l'audio, grazie ai suoni AKG per un'esperienza cinematografica. A ciò vanno aggiunti i doppi altoparlanti e il sistema audio Dolby Atmos per un suono coinvolgente.

Bene anche le videochiamate, con 3 microfoni integrati per una voce sempre cristallina.

Migliorata anche la S-Pen, ora a bassa latenza con punta morbida per scrivere in modo naturale e convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale. Comodo poi l'attacco magnetico, così da non perderla e averla sempre a portata di mano.

Lo sconto è dell'11%, quindi lo paghi solo 446,60 euro! Ma affrettati, si tratta di un'offerta a tempo!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!