Samsung Galaxy Tab S7 FE, sconto interessante su Amazon in questo lunedì

Mentre continuano le nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su Samsung Galaxy Tab S7 FE, nella variante con 4GB di RAM e 64 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli della variante:

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (11 ") 4 GB Wi-Fi Android 11 Rosa Galaxy Tab S7 Fe SM-T733N, 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Rosa: 456,97 Euro (593 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 27 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 26 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di procedere nel minor tempo possibile con l'ordine per poter godere dello sconto.