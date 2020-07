Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus, trapelate online le schede tecniche

All’evento Galaxy Unpacked organizzato da Samsung per il 5 agosto verranno presentati molti prodotti: la serie Galaxy Note 20, probabilmente il pieghevole Galaxy Z Fold 2 e anche i nuovi tablet Galaxy Tab S7 e S7 Plus, i quali sono già stati mostrati online nelle loro schede tecniche.

Il leak giunge direttamente da SamMobile, il quale ha avuto accesso esclusivo a delle fonti reputate molto affidabili che hanno annunciato parecchie novità. Samsung Galaxy Tab S7 Plus sarà dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 865+, dunque garantirà sin da subito il supporto alla rete mobile 5G. Lo schermo sarà un AMOLED da 12.4” con risoluzione di 2800 x 1752 pixels, mentre per il modello non-Plus sarà da 11”. Sotto il display ci sarà anche un sensore d’impronta digitale.

Inoltre, le due varianti avranno rispettivamente 6GB e 8GB di RAM; mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione avranno 128GB e 256GB a disposizione, con la possibilità di aggiungere una microSD. Entrambe avranno poi una batteria da 10,090 mAh con la possibilità per il Galaxy Tab S7 Plus di supportare la ricarica rapida a 45W.

Come il Galaxy Tab S6, lo stesso modello Plus avrà una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 5MP e una lente frontale da 8MP. In entrambi i tablet ci sarà il sistema operativo Android 10 e One UI 2.5, e giungeranno sul mercato dotato di S-Pen Bluetooth come per il Galaxy Note 20, dunque in grado di fare anche da puntatore con tante nuove funzionalità.

Si ricorda che tutte queste informazioni sono dei leak da prendere con le pinze. Per avere ogni conferma del caso bisognerà attendere la presentazione ufficiale.