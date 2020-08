Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus ufficiali: prezzi e specifiche tecniche - Aggiornata

Non solo smartphone durante l'evento Unpacked odierno: l'azienda sudcoreana ha infatti tolto i veli anche ai tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus.

Si vociferava di questi dispositivi già da qualche mese, ma finalmente il "momento clou" è arrivato ed è tutto ufficiale. Partendo da prezzi e disponibilità, dovete sapere che i succitati modelli saranno disponibili a partire dal 21 agosto 2020. La variante Wi-Fi di Galaxy Tab S7 ha un prezzo pari a 749 euro, mentre quella 4G arriva a costare 849 euro. Per quanto riguarda, invece, Galaxy Tab S7 Plus, i costi sono di 949 euro per la variante Wi-Fi e 1149 euro per il modello 5G. La fase di preordine durerà da oggi 5 agosto fino al 20 agosto 2020. Gli omaggi previsti per chi preordina questi dispositivi sono Galaxy Book Cover oppure tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S7, troviamo un display LCD TFT da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2500 x 1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core operante alla frequenza massima di 3,09 GHz, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 5MP (ultra-grandangolare), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica a 45W. Non mancano una porta USB Type-C, quattro altoparlanti AKG, il supporto al Dolby Atmos, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) e il Bluetooth 5.0, nonché il sensore di impronte digitali posto sul lato. Il sistema operativo è Android 10 e ovviamente sono compatibili i vari accessori dalla S Pen alla Book Cover, passando per la Book Cover Keyboard.

Parlando, invece di Samsung Galaxy Tab S7 Plus, ci sono varie differenze con il "modello base". In particolare, lo schermo è un Super AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA+ (2800 x 1752 pixel), il sensore di impronte digitali è in-display e la batteria è da 10.090 mAh (sempre con supporto alla ricarica a 45W).



Aggiornamento 05/08/2020 ore 17:16: I nuovi tablet sono già stati resi disponibili tramite la pagina ufficiale di Samsung.