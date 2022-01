Samsung Galaxy Tab S8 appare a sorpresa su Amazon Italia: svelato tutto prima del lancio!

La serie di leak riguardanti Samsung Galaxy Tab S8, la prossima gamma di tablet ammiraglia proposta sul mercato dalla società sudcoreana, sembra non finire mai. Dopo la breve comparsa sul sito di Samsung America, la famiglia di dispositivi è apparsa per intero sul sito di Amazon Italia per qualche minuto: ecco tutti i dettagli!

Grazie ai colleghi di PocketNow abbiamo accesso agli screenshot che trovate in copertina e calce alla notizia, dove si vede chiaramente l’intera serie Galaxy Tab S8 con annesso design. Stando a quanto pubblicato su Amazon e rimosso poco dopo, segno ulteriore di autenticità delle informazioni diffuse, sul mercato arriveranno tre modelli chiamati Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8, tutti dotati del chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, software Android 12, S Pen inclusa e fotocamera posteriore da 13 megapixel.

Per quanto concerne il display, Galaxy Tab S8 arriverà con schermo da 11 pollici (2560 x 1600 pixel), mentre Tab S8 Plus raggiungerà i 12,4 pollici (2800 x 1752 pixel) e Tab S8 Ultra i 14,6 pollici di diagonale (2960 x 1848 pixel). Ci sarà la possibilità di selezionare tra modelli Wi-Fi o 5G, come anche tra soluzioni di archiviazione che vanno dai 128 GB ai 512 GB. Infine, la batteria avrà tre dimensioni differenti: 8.000 mAh per il Tab S8, 10.090 mAh per il Tab S8 Plus e 11.200 mAh per il Tab S8 Ultra.

Ma veniamo al dettaglio che interesserà maggiormente al pubblico: il prezzo. Purtroppo, l’elenco Amazon mostrava per ogni singolo tablet la voce “Non disponibile”, senza lasciare alcuna informazione sui costi. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, però, possiamo aspettarci un prezzo base pari a 700 Euro per il Galaxy Tab S8, seguito dalla variante Plus a 900 Euro e dalla Ultra a 1.050 Euro.

Quando sapremo tutti i dati ufficiali sul dispositivo? C’è chi si aspetta un debutto all’evento Unpacked 2022 fissato all’8 febbraio prossimo, occasione in cui certo sarà il lancio degli smartphone Samsung Galaxy S22, ma non è nulla di certo. Insomma, non ci resta che aspettare.