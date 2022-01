Samsung Galaxy Tab S8 arriverà senza caricabatterie ma con S Pen inclusa?

Nel corso della giornata odierna abbiamo già parlato delle specifiche di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, variante dei prossimi tablet top di gamma del colosso sudcoreano attesa sul mercato dai tipster del settore. Ebbene, nuove indiscrezioni parlano dell’assenza di un caricabatterie e della presenza della S Pen nella confezione di vendita.

Stando a quanto riportato dai colleghi di LetsGoDigital, infatti, il produttore asiatico avrebbe deciso di rendere il caricabatterie un accessorio acquistabile a parte tramite il negozio Samsung, esattamente come nel caso del Samsung Galaxy S7 FE lanciato nel 2021. Di conseguenza, per sfruttare la ricarica rapida a 45W sulla batteria da 8.000 mAh sarà necessario ottenere prima il brick ufficiale.

Per bilanciare il tutto, Samsung ha deciso di fornire una S Pen nella confezione dei vari Galaxy Tab S8: per i modelli base si tratterà della penna base con latenza di 9 millisecondi, secondo le informazioni raccolte da LetsGoDigital, mentre la variante Ultra più performante dovrebbe ottenere la penna dalla latenza pari a 2,4 millisecondi, rendendo quindi la scrittura praticamente priva di lag. Si tratta di una scelta sensata? Verrà recepita positivamente dal pubblico? Lo capiremo solamente in seguito al presunto reveal dell’8 febbraio 2022 durante il primo Galaxy Unpacked dell’anno.

Intanto, è ufficialmente disponibile il nuovo cashback Samsung valido fino al 28 febbraio 2022.