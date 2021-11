Samsung Galaxy Tab S8 in arrivo: ci sarà una versione Lite economica?

La gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S8 sembra essere sempre più vicina al lancio sul mercato. Se a fine ottobre 2021 sono apparsi in rete i render di Galaxy Tab S8 Ultra con notch, ora altre indiscrezioni parlano della possibile aggiunta di una versione economica chiamata Galaxy Tab S8 Lite. Sarà così?

A diffondere tale indiscrezione sono stati i colleghi olandesi di Galaxy Club, i quali avrebbero notato da alcuni leak la presenza di due modelli inediti denominati SM-X500 e SM-X506B, dove il primo sarebbe il tablet Lite Wi-Fi e il secondo un modello 5G-ready. Entrambi dovrebbero approdare sul mercato nel 2022, assieme al resto della serie, proponendosi come i tablet più economici dell’ultima generazione firmata Samsung.

In realtà non c’è conferma del nome stesso “Samsung Galaxy Tab S8 Lite”, anzi non è da escludere il possibile debutto come Galaxy Tab S8 Fan Edition esattamente come capitato nel caso della serie precedente. Inoltre, non sappiamo ancora quando vedremo questi modelli o se debutteranno tutti assieme in un’unica occasione. Per ora, non ci resta che prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze e attendere i primi segnali concreti da parte del colosso sudcoreano.

Restando ancora nell’universo Samsung, nella giornata di ieri la società ha notato che quattro smartphone Galaxy A riceveranno meno aggiornamenti in futuro.