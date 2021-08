Samsung Galaxy Tab S8 avrà Snapdragon 898 al posto di Exynos 2200?

La gamma di tablet Galaxy Tab S8 era trapelata nelle specifiche tecniche a inizio luglio 2021, ma a quanto pare ci sono novità importanti. A sorpresa di tanti utenti fan del brand sudcoreano e non solo, il tridente della linea Tab S8 si doterà non dell'attesissimo chipset Exynos 2200 ma del nuovo SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 898.

Questa indiscrezione è stata riportata da Ice Universe, rinomato tipster particolarmente attivo su Twitter e Weibo, con un commento alquanto breve e chiaro: “Tutti con Snapdragon 898, non Exynos 2200”, riferendosi a un precedente tweet in merito a Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra.

Questa scelta sarebbe decisamente strana, dato che il SoC Exynos 2200 con grafica AMD RDNA2 ha già battuto proprio Snapdragon 898 e anche il chip A14 Bionic lato performance, stando ai primi benchmark diffusi in rete. Quale sarebbe, quindi, il motivo dietro tale decisione? Apparentemente, Samsung starebbe ancora affrontando alcuni problemi con la produzione del chipset Exynos d’ultima generazione, il quale dovrebbe rimanere entro i confini del mercato sudcoreano all’interno della scocca di Samsung Galaxy S22, la prossima gamma di smartphone flagship prodotta dalla società di Lee Jae-yong.

Di conseguenza, al momento sembrerebbe più probabile la dotazione di Snapdragon 898 alla luce della loro maggiore disponibilità sul mercato; non è noto se Samsung riuscirà a migliorare la produzione del suo ultimo chipset con GPU AMD. In ogni caso, consigliamo come sempre di prendere questi rumor con le pinze.

A proposito di Samsung, recentemente la società ha ufficializzato lo smartphone Samsung Galaxy A52s sul mercato globale.