Samsung Galaxy Tab S8 si avvicina: trapelano i possibili prezzi, e che cifre!

A esattamente un mese dal leak riguardante i tagli di memoria di Samsung Galaxy Tab S8, prossima gamma di tablet ammiraglia del gigante sudcoreano, se ne torna a parlare con qualche dettaglio ulteriore sui prezzi retail al lancio. Ecco quanto potrebbe costare la tanto attesa versione aggiornata.

Stando ai dati raccolti dal portale Appuals, la serie di tablet dovrebbe essere composta da tre varianti (base, Plus, Ultra) suddivise ulteriormente in Wi-Fi / 5G e nei tagli di archiviazione pari a 128 o 256 GB, ognuna dai prezzi decisamente differenti. La buona notizia per chi volesse completare l’aggiornamento del tablet restando nel portfolio Samsung è che il prezzo base dovrebbe calare rispetto al predecessore, da 749 Euro a 680-700 Euro circa. Nella variante Plus, invece, il taglio più costoso dovrebbe aumentare nei costi di 50 Euro.

L’elenco completo è il seguente:

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi) - 8GB + 128GB: 680-700 Euro

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi) - 8GB + 256GB: 830-850 Euro

Galaxy Tab S8 (5G) - 8GB + 128GB: 830-850 Euro

Galaxy Tab S8 (5G) - 8GB + 256GB: 880-900 Euro

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi) - 8GB + 128GB: 880-900 Euro

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi) - 8GB + 256GB: 930-950 Euro

Galaxy Tab S8+(5G) - 8GB + 128GB: 1040-1060 Euro

Galaxy Tab S8+(5G) - 8GB + 256GB: 1100-1110 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi) - 8GB + 128GB: 1040-1060 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra (5G) - 8GB + 128GB: 1200-1220 Euro

Ovviamente si parla ancora di stime e nulla di ufficiale ma, con l’avvicinarsi del lancio, si tratta di dati sempre più plausibili. Il nostro consiglio rimane quello di prendere questi numeri cum grano salis e attendere il lancio ufficiale.

A proposito di indiscrezioni, a metà dicembre sono trapelate le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.