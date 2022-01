Samsung Galaxy Tab S8 compare brevemente sul sito di Samsung America: ecco il form factor

A poche ore di distanza dalla scoperta della variante Ultra del Samsung Galaxy Tab S8 da parte del portale NeoWin, che ha anche pubblicato dei primi render di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra in rete, pare che Samsung abbia rivelato per errore il tablet. Il device, infatti, è comparso sulla pagina di supporto del sito web americano dell'azienda.

L'immagine pubblicata dal colosso coreano, scoperta dal portale 91Mobiles e visibile in calce, è purtroppo in bassa risoluzione ma mostra chiaramente un tablet Samsung dotato di notch: poiché il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe essere il device "inaugurale" dei notch sui tablet Samsung, pare abbastanza scontato che l'immagine mostri il form factor definitivo di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Al momento la fotografia non è più disponibile sul sito web di Samsung America, ma secondo quanto riporta GizmoChina essa sarebbe rimasta visibile per diverse ore nella notte, il che lascia pensare che Samsung, il secondo produttore globale di tablet dopo Apple, sia poco interessata a tenere segrete le proprie carte in vista del reveal ufficiale dei Galaxy Tab S8, che potrebbe avvenire insieme a quello degli smartphone Samsung Galaxy S22.

Le indiscrezioni su Samsung Galaxy Tab S8 si susseguono ormai da più di sei mesi, perciò pare che il device sarà una "non-sorpresa" al momento della sua presentazione: del tablet di Samsung, infatti, conosciamo al momento sia il form factor che le specifiche tecniche, mentre anche la più grande novità del dispositivo, ovvero l'introduzione del notch, è stata leakata alcuni giorni fa.

Ad ogni modo, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe arrivare nei negozi di tutto il mondo il prossimo marzo, con un prezzo di partenza di 1.100 Dollari, circa 969 Euro.