Samsung Galaxy Tab S8: ci sono conferme ufficiali sui tagli di memoria

È passata una settimana circa dalla pubblicazione dei render di Samsung Galaxy Tab S8, diffusi dal tipster Evleaks, e ci sono già i primi dettagli ufficiali sull’intera gamma riguardanti le varianti che verranno rilasciate e con quali tagli di memoria. La lista non mostra particolari sorprese, ma proviene direttamente dalla società sudcoreana.

Ebbene sì, Samsung si è lasciata scappare un documento ufficiale riguardante la line-up di tablet top di gamma, in particolare gli sconti ottenibili con il programma di permuta di dispositivi precedenti. Sebbene non sia stato rimosso dalla società, i colleghi olandesi di GalaxyClub hanno preferito prevenire ogni evenienza scaricando il file e condividendolo con il pubblico per diffondere informazioni importanti.

Scendendo nel dettaglio, come potete vedere dalla tabella in calce alla notizia si notano sei varianti di Galaxy Tab S8 Ultra, quattro varianti di Galaxy Tab S8 e quattro per Galaxy Tab S8+. Per quanto riguarda questi ultimi due, si tratta delle versioni Wi-Fi, HMV Wi-Fi, LTE/5G e HMV LTE/5G. Il modello ammiraglia Samsung Galaxy Tab Ultra ci chiarisce i dubbi fondamentali sui tagli di memoria, confermandoci che potremo scegliere tra tre configurazioni di archiviazione da 128, 256 e 512 GB.

Attenzione però alla loro disponibilità, in quanto il documento ottenuto da Galaxy Club riguarda il mercato del Regno Unito – come noterete, del resto, i prezzi sono riportati in sterline. Ciò significa che le dette varianti potrebbero apparire in tale zona del Vecchio Continente, ma non nelle restanti, anche se questa possibilità resta abbastanza remota. Insomma, meglio tenere occhi e orecchie aperte.

Sempre à propos dei tablet della casa asiatica, è stata diffusa la scheda tecnica di Galaxy Tab A8 2021 sempre pochi giorni fa.