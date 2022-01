Samsung Galaxy Tab S8: esiste una versione 'Ultra', con grandi specifiche e grandi prezzi

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy Tab S8 sarà il tablet Android di riferimento per i prossimi mesi, e forse per tutto il 2022. Stando a quanto riporta WinFuture, la lineup di Galaxy Tab S8 potrebbe includere una sorpresa, ovvero un terzo device che accompagnerà il Tab S8 e l'S8+ e sarà persino più potente di questi ultimi.

Questo terzo device dovrebbe essere il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, riprendendo la dicitura già usata da Samsung per i propri smartphone, che vengono proprio differenziati tra il modello "standard", il modello "Plus" e il modello "Ultra". Il Tab S8 Ultra sarà il top di gamma tra i tablet coreani del prossimo anno, e potrebbe avere delle caratteristiche tecniche impressionanti.

Sempre secondo WinFuture, Galaxy Tab S8 Ultra avrà uno schermo Super AMOLED da 14.6", con un risoluzione di 2960 x 1848 p., un refresh rate dinamico fino a 120 Hz e un notch con una doppia fotocamera da 12 MP. La batteria sarà da ben 11.200 mAh.

Sotto la scocca troveremo diversi tagli di RAM e di storage, che in questo caso possono arrivare rispettivamente fino a 8 GB e fino a 512 GB. Sotto la scocca troveremo inoltre uno Snapdragon 8 Gen 1, insieme ad una GPU Adreno 730. La fotocamera posteriore, invece, sarà composta da due obiettivi da 13 MP e da un grandangolo da 6 MP.

Il tablet sarà anche dotato di uno scanner under-display per le impronte digitali e, ovviamente, del supporto per la S-Pen. Infine, il modello con connettività mobile del Galaxy Tab 8 supporterà le connessioni in 5G, mentre il tablet avrà un sistema quad-speaker con il supporto per Dolby Atmos.

Il portale Appuals, inoltre, ha riportato che il prezzo di base del Galaxy Tab S8 Ultra sarà di 1.040 Euro o di 1.060 Euro, destinati ad aumentare a seconda della combinazione di storage e RAM desiderata o dell'inclusione o meno del modem per la connettività mobile nel tablet. Al contrario, il prezzo di Samsung Galaxy Tab S8+ partirà da 880-900 Euro, mentre quello della versione "standard" si attesterà intorno ai 680-700 Euro.

Secondo WinFuture i Galaxy Tab saranno presentati durante il Samsung Unpacked di febbraio, insieme ai nuovi smartphone della serie Galaxy S22. Se le indiscrezioni dovessero essere corrette, dunque, i tablet potrebbero essere mostrati al pubblico già il prossimo 8 febbraio. Secondo altri tipster, invece, dovremo aspettare la Mobile World Conference di Barcellona, che si terrà il 28 febbraio prossimo, per vedere l'annuncio dei prossimi Galaxy Tab.