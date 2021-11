Samsung Galaxy Tab S8 si mostra su Geekbench: avrà il nuovo Snapdragon 898?

In attesa di maggiori informazioni sul possibile lancio di Galaxy Tab S8 Lite, la medesima gamma di tablet ammiraglia di casa Samsung torna a mostrarsi con il suo presunto Galaxy Tab S8+ 5G grazie a dei benchmark apparsi sul database Geekbench. Dai test condotti si potrebbe già confermare un precedente rumor riguardante il chipset in dotazione.

Come potete vedere dallo screenshot in calce a questa notizia, che ci giunge grazie a Wccftech, sul rinomato database è apparso un nuovo dispositivo Samsung con il numero di modello SM-X808U, presumibilmente la variante Galaxy Tab S8 Plus detta inizialmente, con i seguenti punteggi: 1.211 punti nei test single-core e 3.193 punti in quelli multi-core. Rispetto ad altri benchmark precedenti, le prove multi-core mostrano una valutazione differente probabilmente dovuta a problemi di ottimizzazione.

Guardando ogni singolo dettaglio, notiamo che il sistema operativo in funzione è Android 12 e il chipset giunge con 8 core: uno con frequenza pari a 3 GHz, tre con clock a 2,5 GHz e quattro a 1,9 GHz. Lato memoria troviamo 8 GB di RAM, mentre non sono note informazioni riguardo lo spazio di archiviazione. Insomma, grazie all’implementazione del SoC Qualcomm Snapdragon 898 dal lancio previsto il 30 novembre 2021 durante l’evento Snapdragon Tech Summit, la serie Samsung Galaxy Tab S8 potrebbe diventare il miglior tablet Android del 2022. Sarà così? Lo capiremo soltanto in seguito alla presentazione ufficiale.

Nel frattempo si parla anche dell’implementazione dello Snapdragon 898 anche su Samsung Galaxy S22, prossima gamma di smartphone flagship dell’azienda asiatica.