Samsung Galaxy Tab S8 non ha più segreti: sarà il nuovo tablet Android di riferimento?

Dopo l’ufficializzazione di Samsung Galaxy Tab A8, gli informatori interessati al mondo del colosso sudcoreano hanno spostato la loro attenzione al prossimo tablet top di gamma Galaxy Tab S8 Ultra. Proprio di quest’ultimo sono trapelate le specifiche tecniche.

Stando a quanto diffuso in esclusiva dai colleghi di SamMobile, Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe dotarsi di uno schermo WQXGA+ da 14,6 pollici con cornici sottilissime (pari a 6,3 millimetri) e notch per ospitare due fotocamere anteriori da 12 megapixel, potenzialmente con sistema di riconoscimento facciale dedicato. Lo spessore dell’intero tablet dovrebbe essere pari a 5,5 millimetri, dunque non troverà spazio un compartimento per la S Pen da esso supportata; ciononostante, ci sarà l’attacco magnetico sul retro.

Proprio sulla parte posteriore, tra l’altro, troveranno spazio una fotocamera principale da 13 MP e un’ulteriore lente ultra-grandangolare da 6 MP. Sotto la scocca, invece, il cuore pulsante dovrebbe essere il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 visto finora soltanto con lo smartphone Motorola Edge X30. Non va escluso, però, il possibile debutto del chipset proprietario Exynos 2200 con chip grafico AMD. Lato memoria dovremmo vedere, invece, la dotazione di 8/12/16 GB di RAM, assieme a 128/256/512 GB di archiviazione. Infine, la batteria dovrebbe essere da 11.200 mAh.

Attenzione anche alle possibili novità lato software: SamMobile afferma che DeX dovrebbe funzionare anche in orientamento verticale, mentre Google Health dovrebbe debuttare su Galaxy Tab S8 Ultra assieme al sistema operativo Android 12L. In altre parole, Samsung vuole rendere il suo tablet ammiraglia il nuovo punto di riferimento tra i dispositivi del robottino verde nella sua fascia di mercato. Ce la farà? Se le premesse sono quelle viste sopra, le capacità le ha tutte.

Se volete deliziarvi gli occhi, intanto, ci sono anche i render del trio di tablet Galaxy Tab S8.