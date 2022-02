Samsung Galaxy Tab S8: un rivenditore francese svela specifiche e prezzo europeo

In attesa dell'evento Galaxy Unpacked del 9 febbraio, durante il quale Samsung presenterà i suoi nuovi dispositivi sia nella lineup smartphone che in quella tablet, sono stati aperti online i preordini per i Samsung Galaxy Tab S8, che possono essere acquistati in anticipo presso molti rivenditori europei.

Ciò sembra confermare che i Samsung Galaxy Tab S8 non subiranno ritardi, al contrario di quanto potrebbe succedere con i Samsung Galaxy S22. Inoltre, le pagine dei prodotti sui siti web dei retailer forniscono anche ulteriori informazioni tecniche sui device, confermando così in via quasi ufficiale quanto sapevamo già grazie all'enorme leak sui prossimi prodotti Samsung degli scorsi giorni.

Per esempio, un rivenditore francese ha aperto i preordini di Galaxy Tab S8 Ultra a 1.699 Euro, prezzo per il quale sarà possibile accaparrarsi il modello high-end del device, dotato cioè di 16 GB di RAM e di 512 GB di storage interno. Viene confermato inoltre che il device avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 preinstallato e una batteria da 11.200 mAh.

Lo schermo del device dovrebbe essere un Super AMOLED da 14,6" con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 2960x1848 px. Infine, il tablet viene attualmente considerato "in stock", perciò dovrebbe essere disponibile già dal 9 febbraio. Nella confezione, infine, sarà inclusa anche la nuova S Pen.

Un altro venditore francese ha invece messo in vendita il Galaxy Tab S8+ a 999 Euro, prezzo a cui viene pubblicata la versione del tablet con 8 GB di RAM e 128 GB di Storage. La batteria del device sarà da 10.090 mAh, il chipset come sempre uno Snapdragon 8 Gen 1 e il display sarà un pannello Super AMOLED da 12,4", con una risoluzione di 2800x1752 px e un refresh rate da 120 Hz. Interessante, in questo caso, è che finora credevamo che il device avrebbe avuto uno schermo leggermente più grande, da 12,7".

Infine, lo stesso retailer ha aperto i preordini per il Galaxy Tab S8, venduto a 970 Euro nella sua versione di base. Accanto alle specifiche tecniche praticamente identiche al Galaxy Tab S8+ troviamo una batteria meno capiente, pari a 8.000 mAh, e uno schermo LTPS TFT da 11" con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 2560x1600.