Samsung Galaxy Tab S8, sconto 250 Euro da Mediaworld

Dopo aver segnalato la promozione sul monitor Acer proposta da Mediaworld, ci spostiamo sul sito web di Mediaworld che propone uno sconto di 250 Euro sul Samsung Galaxy Tab S8.

Il tablet della società coreana, nella fattispecie, viene proposto a 699,99 Euro, 250 Euro in meno rispetto ai 949 Euro di listino, con consegna a 2,99 Euro garantita tra il 12 ed il 17 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è garantito per il 14 Aprile 2023.

Il Samsung Galaxy Tab S8 include uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel, 8 gigabyte di RAM ed è basata sullo Snapdragon 8 Gen 1 octa core, mentre a livello di archiviazione sono presenti 256 gigabyte di memoria interna. Come sistema operativo è invece presente Android 12, mentre a livello fotografico la fotocamera posteriore è da 13 megapixel.

La variante in sconto è WiFi Only, con 256 gigabyte di memoria interna, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione.